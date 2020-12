Iron Harvest: disponibile il DLC Rusviet Revolution

In Iron Harvest è disponibile il primo mini-DLC, Rusviet Revolution (al prezzo di 3,99 euro). Gratuito per i Backers e per i possessori dell’edizione Deluxe del gioco.

Questa la descrizione del nuovo contenuto aggiuntivo dell’apprezzato RTS, attraverso la pagina Steam del gioco:

Oltre 100 anni fa la vera rivoluzione russa si fermò quando le forze rosse vinsero le battaglie finali al Krim. Tuttavia, la storia alternativa del 1920+ non ha mai visto questo tipo di rivoluzione. . . fino ad ora.

I giocatori seguiranno una trama aggiuntiva che continua dopo gli eventi della campagna principale del gioco. Muovendosi su quattro nuove mappe della campagna, inizierai a far luce sul misterioso Rasputin e sulle sue macchinazioni.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer da parte di King Art Games, che potete vedere qui sotto:

Queste le caratteristiche di Iron Harvest dalla pagina Steam:

“Iron Harvest è un gioco strategico in tempo reale (RTS) ambientato in una realtà alternativa del cosiddetto “1920+”, subito dopo la fine della Grande Guerra. Il gioco consente di controllare dei mech giganteschi, in una combinazione di epiche campagne per giocatore singolo e in coop, nonché di scontri sul campo di battaglia ricchi di azione per chi preferisce la modalità multigiocatore: Iron Harvest è il classico gioco strategico in tempo reale che i fan aspettavano da tempo.”