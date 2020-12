The Falconeer: nuovo aggiornamento in arrivo per il titolo

Il publisher Wired Productions lo sviluppatore indipendente Tomas Sala hanno annunciato oggi “The Kraken”, il primo di una serie d’update legati a contenuti per il gioco da combattimento open-world air, The Falconeer, disponibile da oggi gratuitamente su PC e sulla famiglia di dispositivi Xbox. Il Kraken è un aggiornamento gratuito dei contenuti che offre esperienze di esplorazione e scoperta completamente nuove per i giocatori, comprese nuove località; la gilda dei Cartohom Cartographers e la società Batis Wreckdiver.

Cartohom offrirà ai giocatori missioni di esplorazione per scoprire ancora di più del vasto mondo e delle tradizioni da sbloccare nel Grande Ursee, mentre i Batis sono un’antica gilda di maestri subacquei, tracciando missioni che porteranno i giocatori sotto le onde per recuperare relitti e scoprire antichi tesori degli abissi. Inoltre, l’intelligenza artificiale e il combattimento hanno ricevuto una revisione, rendendo i combattimenti tra cani più fluidi e sparsi, e includono comportamenti nemici del tutto nuovi, come la possibilità di far rotolare i nemici, e l’aggiunta di un indicatore nemico fuori dallo schermo. Quest’ultimo aggiornamento include ulteriori aggiornamenti e ottimizzazioni basate sul feedback dei giocatori.

Tomas Sala intende rilasciare ulteriori aggiornamenti DLC per tutto il 2021 che amplieranno significativamente la scala e la profondità del già impressionante mondo di The Falconeer: