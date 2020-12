Diablo Immortal: nuove informazioni sull’ARPG targato Blizzard

Dopo il (a dir poco) problematico annuncio dell’ARPG di Blizzard, Diablo Immortal, in arrivo su sistemi mobile, finalmente è arrivato il momento di ritrovare la produzione con dettagli freschi freschi. Partiamo col dire che, come prima cosa, un’alpha tecnica sarà per i giocatori in Australia.

L’alpha permetterà di testare 4 classi cult della saga. Monaco, Cacciatore, Mago e Barbaro saranno implementate, con però il limite di un level cap ridotto. Inoltre, il sistema Paragon si riaffaccia ma con più e differenti alberi di abilità per una personalizzazione delle build più profonda.

I giocatori potranno usare il sistema di crafting per aumentare il livello dei loro equipaggiamenti leggendari, i quali si trovano individualmente per ogni giocatore e non possono essere scambiate. Riguardo la monetizzazione, la quest principale e futuri update saranno “sempre gratuiti“, stando ale parole di Wyatt Cheng. Non vi sarà alcun sistema di energia (tipico dei titoli mobile) anzi, Diablo Immortal sarà visto come un vero e proprio free-to-play. Trovate il video in calce.