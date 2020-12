Call of Duty Black Ops Cold War: accesso gratuito al multiplayer fino al 24 dicembre

Treyarch e Activision hanno annunciato su Twitter delle notizie che faranno certamente felici i giocatori che non sono riusciti ad entrare in possesso di una copia per Call of Duty Black Ops Cold War, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 4. Ebbene, l’azienda ha annunciato un accesso del tutto gratuito al comparto multiplayer dell’opera.

Ebbene, questo accesso durerà fino alla giornata del 24 dicembre, dando modo a diversi giocatori di testare con mano l’opera targata Treyarch ed eventualmente decidere l’acquisto del titolo. Insomma, fatevi avanti se qualora non abbiate tutt’ora acquistato Call of Duty Black Ops Cold War.