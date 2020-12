Assassin’s Creed Valhalla: parte oggi il Festival di Yule

Parte oggi la prima stagione di Assassin’s Creed Valhalla con il Festival di Yule. Oltre che fornire ulteriore espansione agli insediamenti, sarà anche accessibile da oggi la Capanna del Festaiolo. Qui potrete vedere cosa ci si potrà aspettare in questo Festival dedicato all’insegna del divertimento.

I giocatori potranno prender parte alle risse (ovvio svago per dei Vichinghi, no?), sfide all’ultima freccia e altro ancora. Di conseguenza, partecipando alle numerose attività, si guadagneranno i Sigilli Yule (o Monete), i quali potranno esser scambiati al Negozio del Festival per nuovi outfit e cosmetici in genere a tema.

Attenzione però, per prender parte al Festival della prima Stagione di Assassin’s Creed Valhalla, dovrete aver completato uno degli archi narrativi tra Grantebridgescire e Ledecestrescire. Ulteriore avvertenza è che le varie ricompense saranno acquistabili solo fino alla durata del Festival di Yule e non fino al termine della Stagione 1.

Vi ricordiamo che l’ultima fatica targata Ubisoft ambientato nell’universo degli Assassini è ora disponibile per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia e PC.