Epic Games Store: Oddworld New ‘n’ Tasty è il nuovo titolo gratuito

Come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, Epic Games Store ha deciso di rilanciare la propria iniziativa di due settimane di giochi gratis sul proprio negozio digitale. Da Cities Skylines, si è passati al remake di un cult assoluto dei platform degli anni ’90 con Oddworld New ‘n’ Tasty.

Oddworld New ‘n’ Tasty, remake molto fedele all’originale Oddworld Abe’s Oddysee, non ha certo bisogno di presentazioni. Vi basti sapere che tra un’antica rovina e l’altra, bestie carnivore con l’intenzione di schiacciare una civiltà e le varie guardie da superare livello dopo livello, avrete tantissime ore da spendere un un classico del settore videoludico, a dir poco senza tempo.

GamesVillage continuerà a segnalarvi le uscite dettate dall’iniziativa di Epic, la quale tramite Epic Games Store sfornerà ancora ben 12 titoli riscattabili in modo completamente gratuito. Detto ciò, non possiamo far altro che consigliarvi di continuare a seguirci!