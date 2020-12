La Coppa Capcom di Street Fighter Championship si terrà a febbraio

La finale di Street Fighter League si terrà dal vivo a Punta Cana, in Repubblica Domenicana esattamente a febbraio 2021 Sarà il primo evento live di Street Fighter siccome non era stato possibile prima a causa COVID-19 che ha appunto spostato il Pro Tour online. Inoltre è la prima volta che la Capcom Cup si terrà in Repubblica Dominicana.

La location sarà l’Hard Rock Hotel & Casino dal 19 al 21 febbraio e seguirà rigorosi protocolli di sicurezza proprio a causa della pandemia, ovviamente è incluso il risultato negativo del test prima dell’arrivo in città. Ovviamente ci sarà dovuto distanziamento sociale in sede durante il torneo, non ci saranno spettatori o interazioni con i fan.

Il montepremi totale per l’evento sarà di oltre $ 200K USD. I giocatori riceveranno anche una quota di partecipazione di $ 1K.