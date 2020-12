Microsoft Flight Simulator a quota 2 milioni di giocatori

Microsoft Flight Simulator, il quale nome è già esplicativo, è stato pubblicato da Microsoft e sviluppato dalla Asobo Studios nell’agosto scorso e, da settembre fino ad ora, ha praticamente duplicato la propria utenza. Infatti, si parla di grossi numeri per il più che riuscito simulatore, ben 2 milioni di giocatori.

A confermarlo è il boss a capo dello sviluppo, Jorg Neumann, il quale ha specificato, tramite il blog ufficiale Xbox, che è il risultato più veloce in assoluto in tutta la serie del simulatore. Se ciò non dovesse essere abbastanza per far intendere la riuscita di tale e mastodontica produzione, aggiungiamoci anche che è stato il lancio più grande di sempre (fino ad ora) per un titolo PC su Xbox Game Pass.

Lo abbiamo detto già diverse volte. La pubblicazione avvenuta nel 2020 è solo l’inizio del nostro viaggio con Microsoft Flight Simulator.

Siamo emozionati all’idea di portare questo momentum nel 2021 con il lancio del titolo su Xbox Series X|S in estate, in aggiunta a tre grandi aggiornamenti, il tutto assieme ad una serie di update al mondo di gioco (senza contare qualche altra sorpresa).

Microsoft Flight Simulator è decollato senza troppi intoppi e, al momento, se la sta cavando piuttosto bene. Vedremo cosa Asobo Studios e Microsoft riusciranno a farne nel 2021, tra aggiornamenti e pubblicazione sulla nuova generazione, ricrodandovi che questo mese arriverà la Realtà Virtuale.