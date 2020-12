Estesa la partnership tra Astralis Group con Logitech G

L’organizzazione Esport Astralis Group ha annunciato di aver esteso a tre anni la partnership con Logitech. I termini finanziari non sono stati resi noti.

Come detto dall’annuncio, l’accordo include tutti i team di Astralis i diritti di co-branding sui prodotti Logitech G, la cooperazione su una gamma di nuovi prodotti, la promozione cross-brand e l’attrezzatura per i giocatori, i talenti e le strutture dell’organizzazione.

Astralis ha annunciato a settembre di aver trasferito le sue squadre (Astralis, Future FC e Origen) sotto il nome e i colori di Astralis. Astralis attualmente compete in Counter-Strike: Global Offensive , FIFA e League of Legends . L’organizzazione ha recentemente annunciato una partnership con Garmin per promuovere una linea di smartwatch.