Jarno Opmeer conquista il suo primo titolo nella F1 Esports

Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports, Jarno Opmeer, ha conquistato il suo primo titolo mondiale piloti nella serie F1 Esports, portando il trofeo a Hinwil per la prima volta nella storia del team. In vista dell’ultima gara di Interlagos con 16 punti di vantaggio su Frede Rasmussen della Red Bull, l’olandese si è portato a casa con disinvoltura in P7 conquistando la corona, cementando anche il secondo posto dell’Alfa Romeo Racing ORLEN nella classifica costruttori.

Le gare di Suzuka, Messico e Brasile hanno concluso la stagione, e sono stati tre eventi spettacolari che hanno visto entrambi i campionati scendere al limite. Un cauto affare in Giappone ha visto Jarno finire appena fuori dal podio in P4, con il compagno di squadra Daniel Bereznay che ha allattato pneumatici che si degradano rapidamente per arrivare a casa nono. Una vittoria di Rasmussen ha ridotto il vantaggio di Jarno in classifica, ma la rimonta era prevista nel penultimo round di Città del Messico.

I due rivali in campionato sono partiti in prima fila, con Jarno, secondo, che ha seguito la Red Bull nelle fasi iniziali della gara. Partendo con gomme morbide, entrambi i piloti dell’Alfa Romeo Racing ORLEN hanno potuto allungare i loro stint di un paio di giri in più rispetto ai loro rivali, evitando gran parte del traffico e facendo affidamento su pneumatici più freschi nella parte finale della gara. Jarno ha fatto valere il suo vantaggio con pochi giri di anticipo, superando Rasmussen per vincere la gara ed estendere il suo vantaggio in classifica. Daniel è arrivato quarto, altra bella rimonta dell’ungherese che ha tenuto la squadra in lizza per il titolo costruttori.

L’ultima gara della stagione è stata un affare teso, con tutti in gioco. Sulla griglia in quinta e settima posizione, rispettivamente con Daniel e Jarno, la partenza ha rappresentato un momento emozionante in quanto l’olandese è stato colpito da dietro, provocando quasi danni e consentendo a Rasmussen di scivolare. Jarno ha allungato le gomme fino alla fine della gara, ricongiungendosi appena dietro il suo rivale in campionato, sicuro nella consapevolezza che il divario in classifica non poteva essere colmato. Daniel ha conquistato l’ultimo podio della stagione, tagliando il traguardo in P3, e il P7 di Jarno è stato sufficiente per l’inizio dei festeggiamenti.

È stata una stagione incredibile per la squadra, ma il successo non significa che saremo seduti sugli allori: l’obiettivo resta quello di portare a casa entrambi i campionati nel 2021, obiettivo che abbiamo dimostrato di essere alla nostra portata. La sfida è iniziata.

Jamie MacLaurin, Team Principal Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports:

Vincere il titolo piloti è un risultato incredibile e di cui dovremmo essere tutti molto orgogliosi. Il campionato è stato incredibilmente competitivo e Jarno è stato sensazionale dall’inizio alla fine. Raggiungere il secondo posto tra i costruttori è frustrante, ma a questo livello è ancora qualcosa a cui guarderemo con orgoglio.

James Doherty, Team Manager ORLEN F1 Esports dell’Alfa Romeo Racing:

Non potrei essere più orgoglioso di questa squadra. Quando sono entrato per la prima volta c’era un’enorme aspettativa di consegnare titoli e riuscire a farlo nel campionato piloti mentre lotta fino alla fine per i costruttori mi fa sorridere. Abbiamo imparato molto e lo porteremo nella prossima stagione, poiché vogliamo che il nostro diventi il ​​team di riferimento per molti anni a venire.

Daniel Bereznay:

Il campo è super competitivo, quindi non mi sento come se dovessi vergognarmi della quinta posizione, ma mi sento comunque male perché sono qui per vincere. Sono allo stesso livello di Jarno nella maggior parte delle nostre sessioni di prove libere, gareggiando da casa ero più nervoso che mai, ma lo vedo come una lezione e so che faremo del nostro meglio per lavorare e migliorare. È una corsa: a volte sei su, a volte sei giù, ma con il duro lavoro puoi aumentare significativamente le tue possibilità di grandi opportunità là fuori.

Jarno Opmeer: ​​