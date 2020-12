Cyberpunk 2077: Microsoft non rimuove il gioco?

La rimozione di Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store, oltre a simboleggiare in maniera devastante il fallimento di CD Projekt RED, ha scatenato una marea di illazioni sulla possibilità che Microsoft potesse seguire i passi di Sony e cancellare anche dal suo store la versione per Xbox One del titolo RPG d’ambientazione futuristica. Sembra comunque che non sia questo il caso.

Stando a quanto dichiarato dal CEO di CD Projekt RED, Adam Kicinski a Reuters però, sembra che non sia questo il caso:

“Non stiamo intrattenendo quel tipo di conversazione con Microsoft”



Questa la lapidaria dichiarazione di Kicinski, che starà probabilmente passando uno dei momenti peggiori della sua vita. In seguito al delisting da parte di Sony infatti, il valore delle azioni di CD Projekt RED è bruscamente sceso del 20%. Un nuovo crollo verticale che arriva dopo il faticoso assestamento dei giorni scorsi, e che aggrava la perdita economica dei fondatori della casa di sviluppo polacca, che a questo punto hanno visto andare in fumo ben più di un miliardo di dollari.

Ulteriori problematiche vengono anche dall’incertezza sui tempi di arrivo su Cyberpunk 2077, dei DLC e del multiplayer, elementi che non fanno che allontanare na community ormai ferita e diffidente. L’unica notizia positiva in questa drammatica situazione per CD Projekt RED sembra essere che, almeno Microsoft, per il momento, non sembra avere intenzione di abbandonarla. Ad ogni modo però, i giocatori di Xbox One potranno richiedere il rimborso: la maggior parte di chi l’ha già richiesto l’ha ottenuto.