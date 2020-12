My Hero Academia: emerge la data d’esordio della quinta stagione

Con il Jump Festa ormai alle porte, i fan del mondo anime sono praticamente in fibrillazione. La convention digitale di quest’anno promette di essere davvero esplosiva, con i panel delle principali opere shonen come Dragonball Super, Boruto Naruto Next Generations e One Piece che sembrano avere in serbo notizie incredibili per gli appassionati. Ma un occhio di riguardo andrà che a My Hero Academia, l’opera di Kohei Horikoshi, ambientata in un variegato e variopinto mondo pieno di superpoteri e straordinari Quirk.

Tra le informazioni che potrebbero essere rivelate durante il Jump Festa ci sarebbe la data d’esordio della quinta stagione della serie anime, che arriverà nel 2021, ma sembra che questa informazione sia già emersa online ben prima dell’inizio della convention. Stando all’utente Twitter @WSJ_Manga, la data di debutto della quinta stagione anime della serie di Horikoshi potrebbe essere il prossimo 27 marzo 2021.

Con la quarta stagione che si è concentrata sullo scontro degli studenti della classe 1-A contro Overhaul e la sua gang della yakuza, i fan sono ansiosi di scoprire quali archi narrativi del manga verrano esplorati in questa quinta stagione, che dovrebbe iniziare con la saga dell’Addestramento Condiviso, che vedrà Izuku e i suoi compagni alle prese con gli studenti della sezione 1-B.

My Hero Academia si trova davvero in un momento di grazia: mentre il manga prosegue nell’adrenalinica guerra tra gli eroi e l’Unione dei Villain, passando da un colpo di scena all’altro, è stato annunciato anche un terzo film che vedrà come protagonisti Deku, Bakugo e Todoroki.

Per scoprire se la “soffiata” sia vera basterà attendere il panel di My Hero Academia al prossimo Jump Festa. Manca pochissimo ormai. Anche voi non vedete l’ora?