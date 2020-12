Dragonball Super: svelato un artwork per il Jump Festa

Il tanto sospirato Jump Festa 2021 è ormai alle porte, e a ricoprire un ruolo importantissimo in questa prima versione digitale della grande convention dedicata ai manga e agli anime shonen delle riviste di Shueisha ci sarà Dragonball Super, l’opera curata da Toyotaro.

E proprio l’artista che sta dietro al progetto di questo sequel dell’iconico manga sui guerrieri Z ideato da Akira Toriyama e che è diventata sicuramente la più famosa opera del genere, ha voluto realizzare un fantastico artwork (condiviso dall’utente Twitter @DbsHype) proprio per celebrare il panel del manga nella prossima convention. Una bellissima illustrazione speciale che ci mostra un Goku nella sua forma Ultra Istinto completa a confronto con il suo ultimo, straordinario, rivale, lo stregone Moro, recentemente sconfitto nel capitolo 66 del manga.

Con la conclusione dell’arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica, Dragonball Super si appresta a entrare in una nuova emozionante saga, quella di Granolla il Sopravvissuto, che si concentrerà su alcuni dei sottoposti di Moro, in fuga attraverso la galassia dopo il desiderio espresso dallo stregone con le sfere del drago di New Namek. Non ci sono ancora grandi novità, invece, su un nuovo progetto anime ispirato alla serie, ferma ormai da qualche anno, dopo l’adattamento anime dell’arco narrativo del Torneo del Potere.

Chissà, magari sarà proprio dal panel di Dragonball Super in questo Jump Festa 2021 che scopriremo qualcosa di nuovo. Per conoscere tutte le novità non dovrete far altro che continuare a seguirci!