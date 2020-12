L’attacco dei giganti: i commenti di Isayama sulla serie

Come ormai ben saprete, la quarta e ultima stagione de L’attacco dei giganti, l’anime dark fantasy ispirato al manga record di Hajime Isayama, ha recentemente fatto il suo esordio in Giappone con due episodi molto convincenti (qui trovate la nostra recensione del primo episodio, e qui quella del secondo), che stanno rassicurando ed emozionando i fan sulle capacità di MAPPA (che ha ereditato la produzione dell’anime da Wit Studio) di concludere in modo più che degno l’amatissima saga.

La stagione ha voluto approcciare alla storia in maniera innovativa, cambiando completamente il focus e spostandosi dagli eroi che ormai siamo abituati a conoscere, Eren, Mikasa e Armin, oltre ai loro compagni del Corpo di Ricerca, ai loro nemici, gli abitanti della potente e terribile nazione di Marley e gli eldiani che combattono per loro. Un approccio davvero interessante che ha riscosso l’approvazione anche dello stesso creatore della serie. E dopo aver avuto la possibilità di vedere in anteprima il terzo episodio della stagione, Isayama ha voluto dire la sua, elogiando l’opera e sostenendo che la prossima puntata sarà “meravigliosa” (come rivelato dall’utente Twitter @AoTWiki).

Il terzo episodio, a quanto sembra dalla sinossi, si concentrerà sul passato di uno dei personaggi che sta emergendo con più forza da questo inizio di stagione, Reiner Braun. Isayama, che è ormai vicinissimo alla conclusione della sua opera (dovrebbe mancare soltanto un 1-2%), ha più volte sostenuto che, una volta messo termine alla storia di Eren e dei suoi compagni vorrà prendersi una pausa dal lavoro.

Intanto a noi non resta che ammirare la Final Season de L’attacco dei giganti, sperando in un finale adrenalinico, e di poter presto rivedere tutti i nostri eroi più amati. Continuate a guardare la serie con noi: la recensione del nuovo episodio arriverà ogni martedì! Non vi resta che continuare a seguirci su Gamesvillage.it!