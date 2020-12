One Piece: l’anime sbarca su Pluto TV!

Il 2020 doveva chiudersi con la pubblicazione dello storico capitolo 1000 di One Piece, una festa per i fan in giro per tutto il mondo, ma purtroppo la pandemia da coronavirus e le condizioni di salute non troppo buone di Eiichiro Oda hanno impedito che così fosse. L’attesissimo numero 1000 aprirà il 2021, ma un’altra notizia è giunta a ricompensare i fan dell’opera di Oda.

Toei Animation ha infatti rivelato di aver raggiunto un accordo con Pluto TV, noto servizio televisivo statunitense gratuito su internet, che creerà un canale ad hoc per One Piece. Il canale trasmetterà gli episodi dell’anime tratto dall’opera di Oda in lingua originale giapponese con sottotitlo in inglese.

Pluto TV non è nuova a questo tipo di acquisizioni, e sul servizio sono già disponibili canali per altri celeberrimi anime shonen come Naruto e JoJo Bizarre Adventures. Insomma la notizia dell’arrivo dell’opera di Oda non può non fare felici tutti gli appassionati in giro per il mondo.

Il manga è attualmente nel pieno dell’appassionante saga di Wano, che vede Monkey D. Luffy e la sua ciurma combattere contro gli uomini dei due Imperatori Kaido e Big Mom. One Piece è ormai diventato una vera icona del fumetto e dell’animazione giapponese in giro per il mondo, essendo anche una delle saghe più longeve della storia del medium. Ci sono moltissimi progetti connessi all’opera di Oda, tra cui anche l’attesissimo (e tribolatissimo) live-action Netflix che, tra l’altro, potrebbe cominciare a girare tra non molto.

Intanto però godiamoci lo sbarco della ciurma su Pluto TV!