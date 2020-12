Ghost of Tsushima Legends: disponibili costumi tratti da altre IP Sony

Sebbene quest’anno siano uscite le nuove console, le quali in modo del tutto naturale hanno preso quasi pieno possesso della scena per parecchio tempo, c’è da tenere a mente che, assieme ad esse, sul lato software non sono mancate le sorprese, come quella di Ghost of Tsushima Legends, espansione completamente gratuita del titolo di successo targato Sucker Punch.

Tenendo conto di questo, proprio il titolo cui sopra ha in queste ore ricevuto un update di tutto rispetto. Difatti, tutti gli appassionati della produzione e, allo stesso tempo, anche di altre IP Sony come God of War, Horizon, Shadow of the Colossus o Bloodborne, saranno ben lieti di sapere che è possibile sbloccare outfit per i vostri combattenti in Legends tratti dalle serie qui sopra.

Tutti e quattro risultano essere davveor molto interessanti, soprattutto se si pensa all’unione di Ghost of Tsushima Legends con i mondi, completamente diversi, delle altre quattro grosse produzioni targate Sony. L’evento, per così dire, sarà disponibile per un tempo limitato, sino al 15 gennaio 2021. In poche parole, affrettatevi!