Monster Hunter Rise: in arrivo i trailer per le armi Great Sword e Switch Axe

Continuando la serie di informazioni che Capcom fornisce ai propri fan su Monster Hunter Rise, nuovo capitolo della storia IP in arrivo in esclusiva (forse) su Nintendo Switch, proprio il publisher nipponico si presenta con ulteriori nuovi trailer per le armi ma che, a quanto pare, sono stati attualmente oscurati perchè rilasciati erroneamente.

Stavolta, ad essere analizzate, sono le classiche Great Sword e Switch Axe. La prima, capace di tagliare qualunque cosa con la sua enorme potenza e attacchi caricati; la seconda è un’arma dinamica, capace di trasformarsi da ascia a spada e viceversa, ove la prima dona fluidità di movimento e potenza, la seconda per attacchi più rapidi.

Vi postiamo un’immagine relativa ai trailer che usciranno probabilmente a breve. Portate quindi pazienza, sicuramente Capcom ha intenzione di mostrare ai propri fan tutto quello che c’è da sapere su Monster Hunter Rise, come le ultime armi mostrate (ufficialmente, stavolta) ad esempio.