Cyberpunk 2077: rilasciato l’hotfix 1.05

CD Projekt RED ha finalmente rilasciato l’hotfix 1.05 per Cyberpunk 2077 sulle console targate Microsoft e Sony. L’aggiornamento dovrebbe risolvere problemi legati alla qualità delle immagini, visuali e difficoltà nel proseguire determinate missioni secondarie.

Sicuramente, il punto più importante del nuovo hotfix per Cyberpunk 2077 è l’incremento della stabilità del titolo. Ciò vuol dire che nel corso della nostra avventura per Night City non dovremmo incappare nello stesso numero di bug e crash, comparato al giorno del lancio. Alcune delle correzioni più importanti sono la scomparsa di Jackie Wells durante la quest “Il Furto”, oppure un’altra peculiarità che non permette ai giocatori di atterrare dall’elicottero nella missione “Love Like Fire”. Insomma, pare che adesso potremo godere dell’esperienza interattiva senza lo stesso numero di intoppi che abbiamo dovuto incontrare al giorno della pubblicazione dell’opera interattiva.

Sfortunatamente CD Projekt RED non ha specificato una data precisa di quando anche i fruitori PC potranno godere dehli ultimi update. La sola cosa che è stata specificata dal sito ufficiale è che “arriverà presto”. Almeno pare che la promessa dei creatori di Cyberpunk 2077 di aggiornare in maniera costante il loro lavoro stia venendo mantenuta, anche se ricordiamo che le due patch di spessore dovrebbero arrivare nei mesi di gennaio e febbraio.

Se siete curiosi di scoprire cosa ne pensiamo noi di GamesVillage.it del lavoro della software house polacca, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione dedicata al titolo open world.