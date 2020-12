Brawl Stars: disponibile Edgar gratis, ma ci sono dei problemi

Da oggi è stato reso disponibile un nuovo brawler, gratuito, in Brawl Stars, il titolo per dispositivi mobile di Supercell. Si tratta di Edgar. Il fatto è che i giocatori che volevano testare questo nuovo personaggio si sono rivelati veramente tanti, da portare il team a fare una manutenzione extra.

Queste le parole sul profilo Twitter ufficiale del gioco: In così tanti state effettuando l’accesso che i nostri server hanno bisogno di una pausa per manutenzione!

Quando torniamo, prendete #Edgar GRATIS nel negozio!

Il fatto è che è stata tanta e inaspettata la richiesta da dover mettere disabilitare momentaneamente il personaggio.

Ci scusiamo per il sovraccarico del server! Normalmente preveniamo i brawlers duplicati nelle battaglie ma CI SONO TROPPI #EDGAR! Quindi quell’impostazione sarà temporaneamente disabilitata al nostro ritorno.

Infatti al momento, se si prova a iniziare una partita con Edgar, il gioco si bloccherà, e l’unico modo per uscire dalla schermata di caricamento sarà quello di chiudere l’applicazione.

Vedremo come si evolverà la situazione, sicuri che a breve sarà possibile testare questo nuovo brawler in Brawl Stars.

Sorry for the server overload! Normally we prevent duplicate brawlers in battles but THERE ARE TOO MANY #EDGARS! So that setting will be temporarily disabled after we're back.

— Brawl Stars (@BrawlStars) December 19, 2020