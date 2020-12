Epic Games Store: The Long Dark è il terzo regalo da parte di Epic

Rieccoci col nostro appuntamento delle 17.00 che durerà, esattamente, fino al 31 dicembre, ben 14 giorni di giochi gratis da parte di Epic Games Store. Come potete vedere qui, stiamo parlando dell’iniziativa di Epic e oggi siamo al terzo giorno di regali.

Stavolta ci delizia con un single player e puro survival. Parliamo di The Long Dark, sviluppato e pubblicato dalla casa indipendente Hinterland Studio Inc. Il titolo si incentra principalmente sull’esplorazione e sulla sopravvivenza in un mondo devastato da un disastro.

Inoltre, tutti i giocatori potranno seguire la storia appositamente creata all’interno di The Long Dark, formata da 5 episodi già contenuti nell’edizione base e ora scaricabile dall‘Epic Games Store. Per i prossimi titoli, tornate pure a trovarci all’appuntamento fisso delle 17.00.