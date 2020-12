In queste settimane Sabotage Studio sta pubblicando dei mini filmati relativi a Sea of Stars, RPG a turni con uscita prevista nel 2022. L’ultimo in ordine di tempo, pubblicato in queste ore, mostra un combattimento contro il Giant Slug (lumaca gigante) che vede combattere Zale e Valere. Lo potete vedere in fondo alla notizia.

Ricordiamo Sea of Stars, previsto per il 2022 su PC e console, ha avuto una campagna Kickstarter finanziata con oltre un milione di euro.