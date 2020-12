Halo: i servizi online per Xbox 360 chiuderanno a dicembre 2021

Ogni cosa, anche i più grandi successi, deve fare i conti, prima o poi, con il triste momento della fine, e questo è ciò che accadrà ai servizi online di Halo su Xbox 360 a partire dal prossimo dicembre 2021. Stando a quanto annunciato da 343 Industries in un comunicato su Halo Way Point, infatti, sarà proprio in quella data che i servizi internet del primo capitolo dell’iconica saga FPS verranno chiusi sulla seconda console della famiglia Xbox.

La decisione è stata presa per permettere agli sviluppatori di concentrarsi sul futuro della saga, che, per il momento, è rappresentato da Halo Infinite (il nuovissimo titolo che è stato confermato in uscita per l’autunno 2021 dopo il rinvio subito quest’anno, quando sarebbe dovuto uscire come titolo di lancio per le console next-gen Xbox Series X e S). Insomma, nel giro di un anno tutti i servizi online relativi ai giochi del franchise sparatutto fantascientifico più noto di sempre verranno chiusi su Xbox 360, e questo vale anche per l’acquisto delle copie digitali, che è stato già disabilitato. 343 Industries ha però garantito che i giocatori potranno continuare a utilizzare i giochi in loro possesso per quanto vorranno: le modalità locali (come ad esempio la campagna) continueranno a funzionare come sempre, bisognerà soltanto rinunciare ai servizi online (anche se alcuni sopravvivranno, pur se rallentati). Questa chiusura riguarderà tutti i titoli della serie pensati per 360: da Reach a Wars, passando per Spartan Assault, Halo 3 e Halo 4.

343 Industries ha dffuso una tabella riassuntiva per spiegare quali saranno i servizi chiusi su ogni titolo (potete vederla in fondo all’articolo). Di certo c’è soltanto che un’era si sta avvicinando alla sua conclusione. C’è soltanto un anno ancora, poi Halo abbandonerà definitivamente Xbox 360 e i suoi giocatori. Siete tristi per questo addio?