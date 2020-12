Crimson Desert: ecco il trailer commentato dagli sviluppatori

Anche quest’anno, l’edizione dei The Game Awards ha regalato ai giocatori tantissime anteprime e titoli da tenere d’occhio nel prossimo futuro. Tra titoli come Medal of Honor, Monster Hunter Rise, Dragon Age 4 e Humankind, e trailer come quello del nuovo Mass Effect, è spiccato anche l’annuncio di Crimson Desert, il prossimo gioco action di Pearl Abyss.

Il titolo, dai creatori dell’MMO Black Desert (di cui Crimson Desert dovrebbe essere un sequel spirituale), si era mostrato con un trailer piuttosto lungo, ma nonostante ciò se ne sa ancora molto poco. E proprio per ovviare a questa scarsità di informazioni Pearl Abyss ha deciso di condividere due nuovi video con il commento degli sviluppatori dell’opera. Si tratta due video molto interessanti, che cominciano a sviscerare in modo un po’ più approfondito il gioco, e i suoi obiettivi.

I video sono in coreano, ma corredati di sottotitoli in inglese, e gli sviluppatori del titolo espongono alcuni degli aspetti più importanti del gioco, a partire dall’esplorazione, dalle quest e dal sistema di combattimento. Ci sono inoltre alcune scene edite, che non erano parte del reveal trailer mostrato ai The Game Awards.

Crimson Desert stato annunciato in uscita per l’inverno del 2021. Non è stato ancora reso ufficiale su quali piattaforme sarà giocabile la nuova fatica di Pearl Abyss, ma con tutta probabilità si tratterà di un multipiattaforma per PC e per le console next-gen, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.