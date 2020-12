My Hero Academia: ecco la data ufficiale della premiere!

Il Jump Festa 2021 si è aperto soltanto oggi, e già le prime notizie bomba cominciano ad affiorare dalla convention dedicata agli anime e ai manga pubblicati da Shueisha sui suoi magazine. In particolare è stato il panel dedicato a My Hero Academia, l’opera di Kohei Horikoshi, a dare il via alle danze, condividendo, anche attravero il profilo Twitter ufficiale, un nuovo promo che conferma la data d’esordio della quinta stagione dell’anime!

Si tratta di una conferma perché in realtà la data della premiere della serie era già emersa online nei giorni scorsi, e quindi la vera novità sta proprio nel nuovo promo, che ci ha regalato alcune immagini dei prossimi episodi. Dopo l’adrenalinica fine della quarta stagione, conclusasi con la sconfitta del villain Overhaul e della sua gang della yakuza, Izuku, Bakugo e i loro compagni della classe 1-A sono pronti a fare il loro ritorno con l’adattamento dell’arco narrativo dell’Allenamento Congiunto, che li vedrà affrontare i membri della 1-B.

Ma le cose potrebbere presto farsi più complicate e pericolose di quanto i nostri eroi non pensino, perché l’Unione dei Villain guidata da Shigaraki Tomura, l’erede di All For One, è pronta a tornare a prendersi la scena. Come farà Deku a controllare One For All continuando passo dopo passo nel suo percorso che lo porterà a diventare l’eroe numero 1?

La quinta stagione di My Hero Academia inizierà ufficialmente il prossimo 27 marzo 2021: siete pronti all’evento?