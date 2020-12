My Hero Academia: la serie si avvicina alla conclusione?

Il manga di My Hero Academia, che il creatore Kohei Horikoshi ha iniziato a serializzare su Weekly Shonen Jump nel 2014, prosegue con grande successo da ben sei anni. Ma stando a quanto recentemente rivelato dallo stesso autore, la conclusione delle vicende fantastiche della classe 1-A del liceo per eroi Yuuei potrebbe essere abbastanza vicina.

A margine del panel dedicato alla sua opera nel Jump Festa 2021 infatti, Horikoshi ha dichiarato che

“Il manga potrebbe raggiungere la sua conclusione presto”



La notizia non giunge del tutto inaspettata non è infatti la prima volta che Kohei Horikoshi parla di una possibile conclusione della sua opera (in passato aveva addirittura sostentuo che il secondo film, My Hero Academia Heroes Rising, dovesse fungere da finale), ma appare strano che arrivi in un momento tanto positivo per l’opera: mentre il manga si avvicina, infatti, alla fine dell’arco narrativo della guerra contro l’Unione dei Villain, la quinta stagione dell’anime ha appena confermato la sua data d’esordio, mentre è recentemente stato annunciato il terzo lungometraggio ispirato all’opera, che vedrà Izuku, Todoroki e Bakugo come protagonisti principali.

Sicuramente si tratterebbe di un momento triste per i fan di shonen di tutto il mondo: con opere come Demon Slayer e The Promised Neverland che si sono chiuse proprio quest’anno, L’attacco dei giganti che si avvicina a grandi passi al suo finale e One Piece di cui Oda continua a prefigurare la fine, il finale di My Hero Academia chiuderebbe una straordinaria e incredibile generazione nella storia dei manga.

Non ci resta che sperare che questo finale possa essere all’altezza degli standard (elevatissimi) ai quali Horikoshi ci ha abituati con la sua opera.