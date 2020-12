Cyberpunk 2077: i salvataggi potrebbero corrompersi se si supererà gli 8MB

Arrivano nuove notizie dedicate a Cyberpunk 2077, ultima fatica targata CD Projekt RED, disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, Google Stadia e Geforce Now, mentre su PlayStation 4 e Xbox One l’opera è acquistabile esclusivamente in edizione fisica nei negozi specializzati a causa delle problematiche avute con le suddette versioni. Nonostante il titolo della casa polacca abbia diversi difetti al livello tecnico, ecco che quest’oggi ne sono spuntati altri.

CD Projekt RED su GOG ha svelato che se i giocatori possiedono un file di salvataggio di 8MB e superiore, e probabile che quest’ultimo possa corrompersi, di conseguenza potreste perdere dei salvataggi. Ma sentiamo le parole espresse dalla compagnia polacca:

Sfortunatamente il salvataggio è danneggiato e non può essere recuperato. Per favore utilizza un salvataggio più vecchio per continuare a giocare e cerca di mantenere basso il numero si oggetti e materiali per la creazione. Se hai usato il glitch della duplicazione degli oggetti, per favore carica un precedente salvataggio in cui non lo hai usato. Il limite della dimensione del file di salvataggio potrebbe essere aumentato nelle future patch, ma i file corrotti rimarranno tali.



Quindi, dato che le conferme sono arrivate ufficialmente dalla casa polacca, vi invitiamo a procedere con il suggerimento fornito dagli sviluppatori, in modo tale che non possiate perdere i progressi fatti finora in Cyberpunk 2077.