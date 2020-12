Due donne si picchiano per una PlayStation 5 in un Wallmart nel North Carolina

Sappiamo benissimo che la tentazione di avere una PlayStation 5 è decisamente forte, soprattutto per coloro che cercano disperatamente la console next-gen targata Sony Interactive Entertainment da quanto è stata resa disponibile sul mercato. Però, quello che stiamo per raccontarvi, è un episodio che non dovrebbe succedere oggigiorno, ma purtroppo queste genere di avvenimenti possono accadere.

Ebbene, nel corso delle ultime ore, due donne in un negozio della catena di Wallmart nel North Carolina si sono picchiate violentemente a causa di una PlayStation 5. La lotta tra le due, come potete vedere in calce alla notizia, è veramente cruenta, e speriamo che eventi del genere non si verifichino più. Ancora non abbiamo dettagli sulla vicenda nello specifico, fatto sta che le forze dell’ordine sono intervenute quando oramai le due donne avevano finito di picchiarsi violentemente. Detto ciò, vi lasciamo alla visione del filmato, ricordandovi che potrebbe urtare le sensibilità di alcuni voi lettori.