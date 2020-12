League of Legends Wild Rift: cosa serve nel competitivo

Non è passato molto dal rilascio di Wild Rift ed è già un gran successo, e come ben sappiamo molte organizzazioni Esport hanno già messo in programma dei team per le possibili competizioni del titolo.

Essendo un gioco mobile, si può giocare ovunque, le partite sono veloci e il gamplay si adatta ai dispositivi. Ma per renderlo totalmente competitivo ci vorranno mesi se non anni, siccome mancano alcuni dettagli che diano potenziale al gioco.

Insieme vedremo le caratteristiche che servono per rendere la versione portatile di League of Legends, un Esport di alto livello.

Coda per posizione

Questa è probabilmente la funzione che ci manca di più e una delle più necessarie per forgiare un sistema competitivo decente. A differenza di League , in questo momento in Wild Rift , c’è solo un tipo di coda di qualificazione simile a quello che conosciamo come blind pick dalla versione PC. Ciò causa molti problemi durante il processo di selezione del campione. Diverse persone di solito finiscono per andare sulla stessa corsia, il che ovviamente causa strane situazioni nel gioco.

Se Riot è veramente interessato a rendere Wild Rift un gioco competitivo e un Esport di alto livello, la possibilità di fare la coda per posizione è una delle caratteristiche più urgenti che dovrebbe essere aggiunta a questo titolo mobile.

Coda singola e coda flessibile

Oltre alle code per posizione, Riot dovrebbe consentire ai giocatori di giocare in coda da solo o in coda flessibile.

Questi due code (soprattutto da solista coda) sono importanti per la Lega professionisti. Ciò significa che probabilmente sarebbe una caratteristica che coloro che sono interessati a diventare professionisti di Wild Rift apprezzerebbero.

Modalità spettatore

Una modalità spettatore è un’altra caratteristica necessaria che dovrebbe essere aggiunta a Wild Rift . È essenziale quando si tratta di condurre tornei professionali o semplicemente essere in grado di avere libertà con la telecamera in-game e una visione più globale dei giochi per fare recensioni VOD, per esempio. Ciò aiuterebbe i team a migliorare i loro scrim e portare a una pratica più produttiva.

Più campioni, rune e oggetti

È vero che Wild Rift ha molti contenuti considerando che è appena stato rilasciato. Ma non è ancora sufficiente disporre della varietà necessaria per creare e mantenere un ambiente competitivo fresco e rinnovato.

Al momento, ci sono 47 oggetti, più di 40 campioni e nove rune chiave di volta in Wild Rift . Se Riot vuole che Wild Rift sia un Esport di successo, dovrà aumentare in modo significativo il numero di oggetti e campioni disponibili nel gioco nel tempo.

Differenziati da League

Wild Rift deve anche avere una propria identità, qualcosa che farà desiderare alle persone di guardare Wild Rift invece di League . In questo momento, la percezione generale della comunità è che Wild Rift sia solo una versione portatile di LoL .

Riot deve cambiare questa idea se vuole creare un ambiente competitivo attorno al suo nuovo gioco mobile. Una buona idea sarebbe quella di introdurre contenuti esclusivi per Wild Rift.

Wild Rift ha sicuramente il potenziale per diventare un titolo con un potente aspetto competitivo. Ma affinché ciò avvenga, Riot dovrà sforzarsi di offrire alla community alcuni strumenti che possano facilitare lo sviluppo di questo lato competitivo del gioco.