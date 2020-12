Zeitnot abbandona gli Esport di League of Legends

Il video di addio di 22 minuti presenta gli ex compagni di squadra di Zeitnot SnowFlower , GBM e Armut , che gli augurano il meglio in pensione mentre descrive il tipo di giocatore che era. Oltre al suo gameplay di livello mondiale, Zeitnot era noto per il suo spirito competitivo sempre ardente.

Nonostante non abbia lasciato la sua regione d’origine, la Turchia, per l’intera carriera, Zeitnot ha partecipato a due MSI e due campionati del mondo, con i Worlds 2020 che sono stati la sua ultima apparizione sulla scena globale. Il suo immenso amore e passione per il gioco sono stati premiati con una manciata di titoli nazionali, ma il giocatore ADC non è mai stato in grado di trovare il successo sulla scena internazionale.

Sembra che Zeitnot sia stato ancora in grado di trovare un po ‘di conforto prima del ritiro nel fatto che SuperMassive Esports ha sconfitto una squadra europea, MAD Lions, durante la fase di play-in dei Worlds 2020. Zeitnot stava già parlando del ritiro sui social media e in streaming in quel periodo, ma la maggior parte dei fan credeva che stesse scherzando o che alla fine avrebbe cambiato idea con la prossima stagione competitiva. Anche i suoi compagni di squadra nel video tributo affermano che alla fine sarebbe tornato poiché nulla nella vita sarebbe in grado di dargli lo stesso livello di spinta competitiva di League .