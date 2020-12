SG Esport ritorna su Dota 2

Quella dedizione è stata ora premiata poiché SG Esports ha ufficialmente firmato il roster del Brasile e sta rientrando a Dota dopo più di un anno di inattività.

SG è meglio conosciuta come l’organizzazione che ha posto fine a due anni di siccità per le squadre SA apparendo al Kiev Major 2017 e affrontando artisti del calibro di Evil Geniuses e Team Secret. Sono anche diventati la prima squadra brasiliana a partecipare a un Major organizzato da Valve con nomi come Otávio “Tavo” Gabriel, Adriano “4dr” Machado, Emilano “c4t” Ito in quella squadra.

L’organizzazione è rimasta rilevante per un po ‘più a lungo, competendo con alcuni dei roster emergenti della regione prima di non riuscire a qualificarsi per The International 2019 lo scorso luglio e sciogliersi subito dopo.

SG ha preso in giro qualcosa sui loro social pochi giorni fa , ma non c’è stato un annuncio ufficiale fino ad oggi quando hanno confermato che sarebbe stato legato a Dota e successivamente hanno confermato l’acquisizione di Brasil.