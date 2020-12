Epic Games Store regala Defense Grid The Awakening

Come già detto, Epic Games è decisa a porta avanti la propria iniziativa delle due settimane di giochi gratuiti. Ogni 24 ore infatti, Epic regala, tramite il suo Epic Games Store, un gioco completamente gratuito (ovvero che può essere riscattato praticamente da chiunque sia proprietario di un account Epic), a patto che venga riscattato entro le 24 ore.

Ebbene, quest’oggi, dopo l’ottimo terzo dono di ieri, Epic ha deciso di rendere felici gli amanti di un genere cult, il tower defense Defense Grid The Awakening. Nel titolo targato Hidden Path Entertainment, tutti i livelli di skill dei giocatori sono ben accetti, data la praticità della produzione nell’adattarsi a qualunque giocatore, dal neofita ai veterani.

GamesVillage vi ricorda che terrà continuamente aggiornata questa breve rubrica affinchè possiate beneficiare dei titoli dall’Epic Games Store che, ricordiamo, continuerà a regalare titoli fino al giorno 31 dicembre. Rimanete con noi quinde, per saperne di più!

Defense Grid: The Awakening è un gioco strategico in cui posizioni fortificazioni difensive (torri) per impedire agli alieni invasori di rubare i tuoi nuclei energetici. Sta a te selezionare le torri, posizionarle e agire in tempo per proteggere al meglio la tua base.

In un lontano futuro, l’umanità lotta contro uno spietato nemico con strategie poco efficaci ma un numero apparentemente illimitato di truppe. Su un piccolo pianeta, gli uomini sono riusciti a respingere gli invasori usando un’avanzata tecnologia per proteggere i nuclei energetici disperatamente desiderati dagli alieni. Uno dei generali si è offerto volontario per essere caricato nel computer e assistere la colonia in un eventuale ritorno degli alieni.