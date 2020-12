Dragon Ball FighterZ: Super Baby 2 e Gogeta SS4 di GT in arrivo

Dopo alcuni leak all’inizio di questa settimana, Bandai Namco ha ora ufficialmente confermato che Super Baby 2 e Gogeta SS4 di GT si uniranno al terzo pass DLC di Dragon Ball FighterZ. L’annuncio è stato fatto durante la diretta del campionato nazionale giapponese.

Super Baby 2 uscirà il 15 gennaio 2021 mentre Gogeta [SS4] – una fusione di Goku e Vegeta, non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma il suo lancio “avverrà a breve”. Ci sarà anche un periodo di accesso anticipato di 2 giorni per ogni personaggio. Di seguito possiamo vedere il trailer ufficiale di Bandai Namco:

Ladies & Gentlemen, we are thrilled to present you Super Baby 2, the next coming DLC character in #DBFZ

You might want to watch until the end, we have a surprise for you! pic.twitter.com/HCmDu3bxeu

— Bandai Namco Esports (@BNEesports) December 20, 2020