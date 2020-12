Cyberpunk 2077: un investitore porta in tribunale CD Projekt RED?

Cyberpunk 2077 sta facendo perdere diversi punti in borsa alla società di CD Projekt RED a causa dei problemi causati dalle non ottimizzate versioni PlayStation 4 e Xbox One, che hanno portato il team di sviluppo polacco ad offrire rimborsi a tutti i giocatori insoddisfatti. Di insoddisfatti però non ci sono solo gli utenti, ma anche gli investitori come l’avvocato Mikołaj Orzechowski, pronto a mettere in piedi una class action e portare l’azienda in tribunale.

Stando a Orzechowski, CD Projekt RED avrebbe diffuso notizie false al solo scopo di vendere quante più copie possibile di Cyberpunk 2077 (contravvenendo all’articolo 286 del codice penale), tra cui informazioni ingannevoli volte a far credere ai giocatori che le versioni PlayStation 4 e Xbox One fossero delle versioni buone. Il tutto però avrebbe portato ad un crollo delle azioni della società e ovviamente, alla perdita di soldi da parte degli investitori. Prima di procedere per vie legali, Mikołaj Orzechowski ha invitato altri investitori ad unirsi alla causa. Si prospettano tempi bui per CD Projekt RED?