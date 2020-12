AC Valhalla: conquista il primo posto nelle classifiche UK mentre Cyberpunk 2077 scende al terzo

È stata una lotta fino all’ultimo respiro quest’anno, per titoli come FIFA e Cyberpunk 2077 per diventare il gioco più venduto di questo Natale, ma AC Valhalla di Ubisoft è emerso su tutti come il numero uno di questo periodo nelle classifiche UK. È la prima volta che Assassin’s Creed ha conquistato la prima posizione nel periodo natalizio Natale, e solo la terza volta che un gioco non FIFA o Call of Duty è stato superato nelle classifiche in 15 anni. Il grande numero uno della scorsa settima, Cyberpunk 2077, è sceso dell’80% nelle vendite questa settimana e si colloca al terzo posto. Il gioco ha ricevuto una stampa estremamente negativa negli ultimi giorni a causa delle sue scarse prestazioni tecniche su PlayStation 4 e Xbox One.

È probabile che la stampa negativa abbia avuto un certo impatto sulle vendite del gioco questa settimana, ma era prevedibile anche il calo delle vendite. In effetti, altri giochi che si sono assicurati grandi preordini, come The Last of Us: Part Two in estate e Assassin’s Creed Valhalla a novembre, sono entrambi scesi dell’80% e del 70% rispettivamente nella seconda settimana. Il nuovo gioco di CD Projekt si trova meglio di FIFA 21, che deve accontentarsi del quarto posto nonostante un aumento delle vendite del 40%. Nel frattempo, Animal Crossing: New Horizons è al numero 5 con un calo delle vendite dell’11%, il primo calo delle vendite che si è verificato in oltre un mese. Solo 9.000 unità separano Animal Crossing al quinto posto e A C Valhalla al primo. Al di fuori della Top Ten, Immortals: Fenyx Rising, anche se ha ottenuto un aumento delle vendite del 107%. Di seguito la Top Ten della GfK di Natale per la settimana che si concluderà il 19 dicembre: