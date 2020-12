Final Fantasy Brave Exvius: farà un crossover con NieR Automata

I crossover sono sempre un modo importante per i giochi free-to-play di attirare giocatori (e il loro denaro) e War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius non fa eccezione. Durante la live streaming sul canale You Tube ufficiale di War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, Square Enix ha annunciato una collaborazione con il popolare JRPG NieR: Automata. Il crossover inizierà il 23 dicembre in Giappone e porterà 2B e 9S come personaggi ultra-rari. L’evento terminerà il 5 gennaio e vedrà protagonisti anche Adamo ed Eva come boss. Al momento l’evento è stato annunciato solo per il Giappone, considerando che i server occidentali sono un po’ ‘indietro nei contenuti. Al momento, non sappiamo quando arriverà da noi. War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, è attualmente disponibile per iOS e Android, di seguito una panoramica sulla storia del titolo di Square Enix:

Leonis, un piccolo regno circondato da potenti nazioni, è rimasto invincibile grazie all’aiuto di un curioso anello donatogli dal re Alato. Con le visioni, le speranze ei sogni di guerrieri leggendari che hanno dato vita, dalla loro parte, Leonis poteva resistere alla potenza di altri regni. Ma come vorrebbe la crudeltà del destino che si ripete, anche i legami di amore e amicizia non possono rimanere indenni. I principi gemelli di Leonis, Mont e Sterne, non fanno eccezione. La loro faida segna l’inizio della fine della lunga Guerra delle Visioni. In questa terra dilaniata dalla guerra di nazioni rivali, chi rimarrà sorridente alla luce abbagliante del Cristallo? https://youtu.be/sSYr7L5h9BI