Pokemon Masters: ospiterà il personaggio N della serie Black and White

A differenza di Pokemon GO di Niantic, che porta le creature della popolare serie di Game Freak nel mondo reale attraverso la tecnologia della realtà aumentata, Pokemon Masters di DeNA è più una celebrazione dei personaggi presenti in tutte le otto generazioni di giochi Pokemon: il titolo ha recentemente aggiunto Gloria e Zacian da Sword and Shield, e ora sta pianificando di aggiungere il personaggio preferito dai fan N dal Pokemon Black and White della quinta generazione e della serie del 2010.

Nel suo aspetto originale, N è un giovane che può comunicare direttamente con i Pokemon, un’abilità abusata dal suo padre adottivo Ghecis per comandare Reshiram o Zekrom e conquistare la regione di Unima. Le sue interazioni con il protagonista dei giochi, Hilbert o Hilda, aiutano N a superare le ulteriori motivazioni del Team Plasma. La sua apparizione in Pokemon Masters insieme a Zekrom suggerisce che si svolga dopo gli eventi di Pokemon Black. N segue le orme di Gloria come allenatore che collabora con un Pokemon leggendario e sarà disponibile tramite un Poke Fair Scout, piuttosto che essere rilasciato gratuitamente come Rayquaza, Mewtwo e altri in passato. Sarà disponibile tra il 23 dicembre alle 22:00 PT e il 28 gennaio 2021, questo significa che coloro che cercano di estrarre i personaggi delle vacanze 2020 di Pokemon Masters hanno tempo per entrambi.

Come parte del raduno All Regions Assembled iniziato con l’introduzione di Gloria, i giocatori riceveranno abbastanza gemme per uno scout x11 il giorno in cui N verrà aggiunto insieme al suo evento della storia, The Ideal Formula; Pokemon Masters , ribattezzato Pokemon Masters EX per il suo primo anniversario, ha anche confermato oggi su Twitter che la funzione Champion Stadium ospiterà presto i quattro Elite di Johto: Will, Koga, Bruno, Karen e Champion Lance. Pokemon Masters EX è ora disponibile su dispositivi Android e iOS.