Strappare lungo i bordi: annunciata la serie Netflix di Zerocalcare

Oggi Netflix ha annunciato l’arrivo di una serie scritta e diretta dal fumettista Zerocalcare, dal titolo Strappare lungo i bordi. E lo fa attraverso un teaser trailer di circa 50 secondi, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questo il commento che accompagna il video pubblicato su YouTube:

È iniziata la lavorazione di “Strappare lungo i bordi”, la serie originale italiana di animazione scritta e diretta da Zerocalcare. Sarà ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mancheranno personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce sarà di Valerio Mastandrea. In arrivo prossimamente. E si, stiamo gia’ iperventilando.

Non è quindi stata annunciata la data d’uscita. Lo stesso Zerocalcare, tramite i suoi profili social, fa sapere che non è la storia “di uno che deve scalà un palazzo”, non può far ancora sapere di cosa parlerà, ma che è un racconto “che mi sta molto a cuore, e la sto a fa come voglio io”. Aggiungendo che “sta cosa è realizzata decisamente meglio di quello che è nelle mie possibilità: questo perché ci stanno a lavorà un sacco di persone che sono quelle che poi fanno la differenza tra quello che faccio per i fatti miei e quello che stiamo facendo qui”.

Vedremo dunque cosa verrà svelato in futuro, noi intanto vi lasciamo al teaser qui sotto.