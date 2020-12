No More Heroes 1 e 2 classificati da ESRB per PC

La serie action/adventure di Suda 51 e Grasshopper Manufacture, No More Heroes è stata tra le più amate su Wii, e il franchise è tornato prepotentemente. Un sequel uscirà il prossimo anno, mentre i primi due giochi sono stati recentemente portati su Nintendo Switch e potrebbero presto arrivare anche in altre versioni.

L’ESRB ha infatti assegnato le classificazioni per età della versione PC di No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle. Non è stato ancora fatto alcun annuncio ufficiale in merito, ma potrebbe essere solo questione di tempo.

Come accennato in precedenza, il terzo capitolo è in lavorazione: originariamente sarebbe dovuto uscire in questo 2020, ma i problemi legati al coronavirus hanno spostato la pubblicazione al 2021 (anche se una data di lancio specifica deve ancora essere annunciata).