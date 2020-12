Project Cars 4: gli sviluppatori svelano nuovi dettagli

Come ben sapete, Project Cars 3 è già disponibile sul mercato per PC, Xbox One e PlayStation 4, ma gli sviluppatori, ossia Slightly Mad Studios hanno cominciato a parlare del successivo capitolo del brand. Secondo quanto rivelato dagli sviluppatori, questa nuova iterazione sarà il miglior racing game mai concepito sul mercato videoludico, fornendo alcuni dettagli decisamente succosi.

Abbiamo appreso da Twitter che la produzione sfrutterà gli hardware delle console di nuova generazione, dando alla luce ad un prodotto visivamente inconcepibile. Ancora non è chiaro se il team avrà intenzione di implementare il ray tracing, fatto sta che la compagnia sfruttare l’engine Madness 2.0 per dare alla luce tale prodotto. Al momento in cui scriviamo, tali cinguettii sono stati rimossi da Twitter, d’altronde ancora Project Cars 4 non è stato annunciato ufficialmente, quindi aspettiamo delucidazioni sulla vicenda.