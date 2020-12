Jack Jeanne: la visual novel del creatore di Tokyo Ghoul entra in fase gold

A marzo 2019 era stato svelato Jack Jeanne, progetto ideato da Sui Ishida, mangaka noto per Tokyo Ghoul. Oggi lo sviluppatore Broccoli ha annunciato che il gioco è in fase gold, ciò significa che lo sviluppo è completo ed è è pronto per la sua uscita il 18 marzo 2021 in Giappone su Nintendo Switch.

Precedentemente Jack Jeanne era stato rinviato diverse volte. Prima pianificato per il rilascio il 5 agosto, il gioco è stato posticipato al 3 dicembre, quindi rimandato di nuovo alla data di rilascio corrente nel 2021.

Per l’occasione sono stati pubblicati anche diversi trailer, noi ve ne mostriamo due, uno sulla parte più da visual novel, e l’altra rythm game.