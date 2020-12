Il publisher Merge Games e lo sviluppatore Infuse Studio hanno annunciato che Spirit of the North: Enhanced Edition sarà pubblicato digitalmente su Xbox Series all’inizio del 2021.

Spirit of the North: Enhanced Edition è disponibile in digitale su PlayStation 5 dal 26 novembre, seguito da una versione fisica il 1 dicembre. Il gioco originale è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4 a novembre 2019, seguito da Switch e PC tramite Steam a maggio 2020.