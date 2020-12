BLAST estende l’accordo su Betway per il terzo anno

A quanto pare BLAST ha annunciato l’estensione della sua partnership con il bookmarker online Betway. Questo è il terno anno consecutivo che entrambi sono in partnership.

Il marcio continuerà dunque a vendere l’attivazione nei sette tornei CS:GO di BLAST in programma per l’anno 2021. All’inizio del 2020, Betway ha ampliato la sua partnership con BLAST per includere anche il titolo Dota 2, sponsorizzando anche eventi CS:GO per DreamHack e Al.

Probabilmente per il 2021 vedremo altri eventi targati BLAST x Betway e la cosa non può far che piacere, i loro eventi sono di spessore eccezionale, e i fan ne sono molto contenti. a