Crocs nominato fornitore ufficiale di calzature della WarzoneMania

Il marchio di calzature Crocs, con sede in Colorado, ha firmato per diventare il fornitore ufficiale di calzature dell’evento WarzoneMania della NYSL $ 100K USD, che inizierà il 19 dicembre.

L’evento è ospitato da Andbox posseduta Call of Duty League franchising di New York Subliners . La NYSL $ 100K WarzoneMania è una competizione Call of Duty Warzone della durata di un fine settimana con giocatori e streamer professionisti di Call of Duty .

Oltre ad essere il fornitore ufficiale di calzature, Crocs ha aiutato NYSL a creare GIF personalizzate che i fan potranno utilizzare sulle piattaforme dei social media mentre guardano l’evento di due giorni. Le GIFS sono ispirate al Jibbitz di Crocs, che consente ai consumatori di attaccare una varietà di ninnoli alla versione classica del loro zoccolo in schiuma. Crocs regalerà anche $ 25.000 in abbonamenti Twitch ai fan che guarderanno l’evento di due giorni.

Questa non è la prima volta che il marchio di calzature collabora con un’organizzazione di Esport; a ottobre, Crocs ha collaborato con il franchise CDL Minnesota RøKKR per produrre un evento Warzone per sole donne .