VR Sim Traffic Jams: nuovo video gameplay ambientato ad Amsterdam

Il nuovo titolo in arrivo per Oculus Quest, PlayStation VR e per i principali visori VR PC, targato Vertigo Games e Little Chicken Game Company, VR Sim Traffic Jams, si mostra in un nuovo video gameplay in una location del tutto nuova.

Il video, che potete trovare in calce, mostra starlci di gameplay all’interno della nuova città giocabile. Il tutto, comunque, aiuta a meglio introdurre il titolo ai futuri giocatori. Traffic Jams riprende quell’azione di gestualità usati per dirigere il traffico in un caos totale di distrazioni.

Distrazioni come pedoni zombi, edifici che prendono fuoco da soli saranno solo alcune tra le cose che spargeranno caos all’interno del gioco. Il tutto, ovviamente, mentre dirigete il traffico nel più classico modo possibile grazie al VR.

La prima caratteristica che abbiamo aggiunto è stata una vespa impazzita. Era facile da riconoscere e da capire, e agitare le braccia su un incrocio trafficato sembrava un modo divertente per confondere i conducenti in attesa del tuo segnale. Da quel momento in poi, abbiamo continuato ad aggiungere idee sempre più divertenti e assurde! Nel gioco finale ci saranno 5 luoghi diversi, ciascuno con la propria serie di sfide. Ti stiamo portando nella nostra città natale: Amsterdam, dove introdurremo una nuova sfida, ovvero un tram che non si ferma davanti a nulla!

Pubblicato da Vertigo Games e sviluppato da Little Chicken, VR Sim Traffic Jams uscirà su Oculus Quest, PlayStation VR ed i principali visori PC VR nel Q1 2021. Qualora foste interessati a maggiori informazioni, troverete sicuramente qualcosa sul sito ufficiale.