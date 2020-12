Path of Exile: appuntamento al 7 gennaio per il reveal della nuova espansione

Grinding Gear Games ha, per qualche tempo, lasciato la scena pubblica dopo l’ultimo rinvio di Cyberpunk 2077 da parte di CD Projekt RED. Una volta passato il periodo di fuoco che ruotava attorno al giorno 10 dicembre, lo sviluppatore dell’ARPG Path of Exile si sarebbe fatto di nuovo vivo.

Infatti, così è stato. Calmate le acque, Grind Gear Games s’è fatta nuovamente viva e non con notizie da poco. Per l’appunto, ha annunciato che il giorno 7 gennaio presenterà ufficialmente la nuova espansione end-game.

Arriverà con la versione 3.13.0, andrà live il giorno 15 gennaio 2021 per PC e, presumibilmente una settimana dopo, su Xbox One e PlayStation 4. Per quanto riguarda il reveal della nuova espansione di Path of Exile (il cui annuncio lo trovate qui sotto in calce), si terrà alle ore 20.00 italiane del già menzionato giorno 7 gennaio sul canale ufficiale Twitch dello sviluppatore.