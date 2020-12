Animal Crossing New Horizons: nuovi aggiornamenti in arrivo nel 2021

Animal Crossing New Horizons è stato un punto di riferimento per molti giovani (e non solo) giocatori. È stato presente per tantissime persone, vuoi per un compleanno, per una piccola riunione tra amici o, ancora, per addirittura un matrimonio. È stato così tanto presente durante quest’anno che, in realtà, è presente anche tra le nostre premiazioni della redazione.

Secondo Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, grazie al successo del titolo targato Nintendo su Nintendo Switch, vi saranno tantissimi nuovi aggiornamenti in arrivo il prossimo anno. Secondo Bowser, due modi di crescita saranno portati avanti per New Horizons.

Il primo è quello formato dal lavoro degli sviluppatori, che ruota e dipende dalle stagioni, eventi, meccaniche di gameplay più profonde e altro ancora. L’altro invece, il quale è l’elemento che, secondo Bowser, rende unico il titolo, è il contenuto generato dalla player base di Animal Crossing New Horizons.

Quindi, sicuramente ne vedremo delle belle per il titolo targato Nintendo. Voi che ne pensate? Credete che la community giocherà un ruolo fondamentale per la vita dell’esclusiva Nintendo Switch?