Come annunciato qualche giorno fa, da oggi 21 dicembre Double Dragon Neon è disponibile anche su Switch attraverso il Nintendo e-shop, in Nord America. Per l’occasione il publisher Majesco e lo sviluppatore WayForward hanno pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Reboot dello storico Double Dragon, il beat’em up era uscito originariamente su PC, PlayStation 3 e Xbox 360.