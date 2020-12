Gran Turismo 7: Polyphony e la cura dei dettagli

Nel mondo del videogioco, i simulatori automobilistici sono sempre quelli che ricercano il più possibile il realismo, un traguardo che si può ottenere soltanto grazie a una cura maniacale di ogni singolo dettaglio. Ed è per questo che gli sviluppatori di Gran Turismo 7, ultima iterazione di una saga leader nel settore, continuano a concentrare tutta la loro attenzione su questi aspetti (anche perché la concorrenza si fa forte), come confermato anche da Kazunori Yamauchi, boss di Polyphony Digital, intervistato da VGC a margine dei FIA Gran Turismo Championship 2020:

“Noi di Polyphony Digital puntiamo sempre al meglio. Non facciamo concessioni o cose simili. Vogliamo dare il meglio a tutti. E questo non è più soltanto il mio pensiero, ma è la mentalità di tutti i circa 200 membri dello staff della nostra compagnia. In Giappone si dice che ‘la divinità risiede nei dettagli’ e questo è verissimo. Quanta attenzione dedicare ai dettagli più sottili, come perfezioanrli, affinarli fino alla perfezone e applicare questa incredibile attenzione, questo è il nostro modo di produrre videogiochi”



Gran Turismo 7, che uscirà a un certo punto del 2021, sarà un’esclusiva per PlayStation 5 (è stato confermato infatti che quello di Polyphony Digital non sarà un gioco cross-gen), e punta a delle specifiche grafiche davvero straordinarie, con una risoluzione in 4K e 60 frame per secondo, mentre anche l’utilizzo della tecnologia ray-tracing è stata confermata.