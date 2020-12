Call of Duty Black Ops Cold War: 5.7 milioni di copie digitali vendute a novembre

Arrivato oggi, il report di SuperData sulle vendite digitali di videogiochi nel mese di novembre a livello globale conferma l’amore dei videogiocatori per la saga sparatutto di maggior successo della storia di Activision: Call of Duty Black Ops Cold War, il titolo sviluppato da Treyarch e uscito lo scorso 13 novembre, ha infatti venduto la bellezza di 5.7 milioni di copie digitali!

Un grande risultato che ha contribuito in modo importante a far toccare alle vendite in digitale la quota mista di 11.5 miliardi di dollari. Per questo novembre 2020 è diventato il mese migliore in questo senso. Innegabile anche il successo di Call of Duty Warzone, che ha avuto quasi il triplo dei giocatori mensili di Black Ops Cold War, e di Assassin’s Creed Valhalla, che dopo aver avuto il miglior lancio nella storia del titolo, ha venduto 1.7 milioni di copie digitali (ben il 50% in più del predecessore Assassin’s Creed Odissey).

Non arrivano solo notizie positive sul fronte CoD però. Nonostante infatti i suoi incassi siano stati superiori ai precedenti titoli di circa il 23%, il ritorno derivato dagli acquisti in-game ha avuto un crollo del 62%. Un calo spiegabile però, in parte con l’assenza nel multiplayer degli XP booster (che solo recentemente sono stati aggiunti al gioco), in parte con altre iniziative, come quella di concedere l’accesso gratuito al multiplayer fino al 24 dicembre.

Ad ogni modo Call of Duty Black Ops Cold War ha appena vissuto il lancio del nuovo Yule Festival, che permetterà ai giocatori di ottenere un outfit Cerimoniale Modraniht, di competere in varie attività per ottenere degli Yule Token, e soprattutto di espandere il proprio arsenale. Per febbraio inoltre è previsto l’arrivo della modalità River Raid, che aggiungerà ancora tanto divertimento per tutti i giocatori. La carne al fuoco dunque, è tantissima, e i fan non vedono l’ora di gustarla.

Call of Duty Black Ops Cold War è uscito lo scorso novembre, ed è attualmente disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Google Stadia.