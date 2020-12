One Piece: Shanks si muoverà nel 2021!

Fin dall’inizio di One Piece, uno dei personaggi più amati dell’interno manga di Eiichiro Oda è stato sicuramente Shanks il Rosso, il temibile pirata che aveva fatto parte della ciurma di Gol D. Roger e dal quale Monkey D. Luffy aveva ereditato il suo iconico cappello di paglia. Parte del fascino di Shanks sta anche nel fatto che, in quasi 1000 capitoli di manga non lo si è mai visto davvero in azione: ogni volta che è comparso in scena però, il capitano dei Red Hair Pirates ha sempre dato l’impressione di essere un personaggio dalla forza spropositata (e del resto a provarlo c’è il titolo di Imperatore).

Ma stando a quanto dichiarato da Eiichiro Oda stesso durante il panel di One Piece all’ultimo Jump Festa 2021, sembra che la nostra attesa per vedere Shanks all’opera stia per finire. L’uomo che ha ispirato Luffy a diventare un pirata è pronto a mettersi in moto, e lo farà con l’arrivo dell’anno nuovo. Lo possiamo leggere dalle parole del maestro in persona:

“A tutti voi che state guardando il Jump Festa,ciao!! Questo è stato davvero un anno difficil, ci sono molte persone affette dal coronavirus.

Voglio fare un applauso a quei tanti lavoratori dell’industria he stanno continuando a dare un po’ di morale a tutti in una situazione difficile come quella di oggi, e come è stato tutto quest’anno. […] Ora, parlamo del panel di One Piece al Jump Festa! One Piece raggiungerà presto il capitolo 1000. Per quando avrete finito di leggere questo messaggio, io avrò già finito il capitolo 1000 […] Il capitolo 1000 sarà sul primo numero del prossimo anno!! Che tempismo!! Vi prego, aspettatelo! C’è stato ogni sorta di progetto per la celebrazione di questo capitolo, che darà il via al nuovo anno. […] Per quanto riguarda la trama del manga in se stessa, vi do un piccolo indizio, sapete chi si muoverà un po’? L’uomo con i capelli rossi…!! Come sempre la storia continua verso il suo finale!”

Una notizia che avrà certamente lasciato i fan dell’opera di Oda senza parole e frementi d’attesa. Da tempo ormai si sprecano le teorie e le congetture su cosa vedremo in questo sensazionale e speciale capitolo 1000, ma l’accenno dell’autore a un amatissimo personaggio come Shanks non ha fatto altro che aumentare l’hype! E voi, siete pronti?